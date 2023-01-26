В Рязанской области проверили укрытия на случай ЧС

В Скопине проверили укрытия на случай ЧС. Об этом в четверг, 26 января, сообщило ИД «Пресса».

Помещения осматривали накануне в среду, 25 января, представители городской администрации, руководители управляющих компаний.

«Состояние укрытий хорошее. В некоторых есть незначительные недостатки. Где-то недостаточное освещение. Не везде есть указатель и надпись „Укрытие“. Комиссия составила акт. Все недочеты должны устранить в течение десяти рабочих дней», — рассказал консультант по ГО и ЧС Олег Савин.