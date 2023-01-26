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В Рязанской области простились с Александром Сергеевым
Александр Сергеев скончался 23 января на 48 году жизни.

В среду, 25 января, в Рыбном простились с начальником правового управления думы Рыбновского района Александром Сергеевым. Об этом пишет ИД «Пресса».

Александр Сергеев скончался 23 января на 48 году жизни. По словам его коллег, он тяжело болел, но несмотря на это, работал до последних дней.

Отмечается, что он окончил Рязанскую государственную сельхозакадемию им. профессора П.А. Костычева и РГУ имени Есенина, а с 1997 года работал в аппарате Рыбновской районной думы, с 2004 возглавлял правовое управление думы.

«Александр Михайлович посвятил свою жизнь рыбновской земле, вел большую работу по созданию нормативно-правовой базы района, участвовал в разработке проектов законов Рязанской области», — отмечается в сообщении.

Представители власти выразили соболезнования в связи со смертью мужчины.

Отмечается, что Александр Сергеев в свободное время занимался записью и созданием музыки, организацией массовых мероприятий и праздников.

«Для многих он навсегда останется в памяти как DJ Sasha», — добавили в сообщении.

Александр Сергеев награжден почетной грамотой губернатора Рязанской области, знаком губернатора «За усердие», имеет звание «Почетный юрист Рязанской области».