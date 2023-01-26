В Рязанской области руководитель фирмы обманул налоговую на 44 миллиона

В Рязанской области возбудили уголовное дело в отношении руководителя предприятия, который уклонился от уплаты налога на сумму более 44 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

В период с 2018 по 2020 год директор предприятия через подконтрольные организации осуществлял розничную торговлю, применяя специальные налоговые режимы и формально разделяя единую финансово-хозяйственную деятельность. Подозреваемый не подал налоговые декларации по НДС и не заплатил более 44 млн рублей налога.

Уголовное дело возбудили на основании материалов проверки УФНС России по Рязанской области и результатов оперативно-разыскной деятельности УЭБ и ПК УМВД России.

Расследование продолжается.