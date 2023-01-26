В Рязани полицейские задержали двух иностранцев, распространявших героин

В Рязани задержали двух участников преступной группы, которая занималась сбытом героина. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Полицейским стало известно, что в Рязань приехали уроженцы одной из стран ближнего зарубежья и начали заниматься распространением героина, ежедневно выходя на маршруты закладки наркотика в тайники. Двух мужчин 24 и 23 лет задержали в Московском районе Рязани.

У иностранцев изъяли 49 свертков с порошкообразным веществом.

Также полиция обследовала съемную квартиру на улице Народный бульвар, где жили мигранты и изъяли там два свертка с таким же содержимым.

Свертки отправили на исследование, выяснилось, что в них находился героин общей массой 75 граммов.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 228.1 УК РФ «Незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». За преступление грозит от 10 до 20 лет лишения свободы. Иностранцев заключили под стражу.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего.