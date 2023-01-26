В Рязани угарным газом насмерть отравились женщина и ребенок

В Рязани угарным газом насмерть отравились женщина и ребенок. Об этом в четверг, 26 января, сообщила пресс-служба регионального следкома.

Тела обнаружили во вторник, 24 января, в квартире одного из домов по улице Забайкальской.

На месте следователи провели осмотр, изъяли газовое оборудование, необходимую документацию. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По данному факту возбуждено уголовное дело.

В ходе расследования дадут юридическую оценку действиям лиц, ответственных за соблюдение требований законодательства об обеспечении безопасности при использовании и содержании внутридомового газового оборудования, в том числе за обеспечение контроля за надлежащим состоянием дымовентиляционных каналов в обслуживаемом многоквартирном доме.