В России предложили за долги забирать дачи

Центр загородной недвижимости федеральной компании «Этажи» предложил изымать собственность, если владельцы три года не платят целевые и членские взносы. Об этом пишут « Известия ».

Руководитель компании Антон Саунов отметил, что около 10-20% в товариществах — заброшенные земли. На данный момент такие участки можно изъять и продать только в случае соразмерности долга стоимости участка, что бывает редко. Срок исковой давности составляет три года.

В «Этажах» предложили увеличить этот срок до десяти лет, чтобы долги могли стать соразмерны цене земли и дома. Риелторы предложили также заниматься реализацией таких участков самим СНТ, предлагая их в первую очередь членам дачного сообщества для выкупа, а затем уже выставлять в свободную продажу.