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В подъезде дома на улице Зубковой в Рязани избили и ограбили мужчину

Сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по Рязанской области совместно с коллегами из отдела МВД России по Октябрьскому району города Рязани установили личность и задержали подозреваемого в ограблении мужчины в подъезде дома на улице Зубковой в Рязани.

Предварительно установлено, что 48-летний потерпевший возвращался домой и, поднимаясь по лестнице подъезда своего дома, встретился с шумной компанией неизвестных ему граждан. Нетрезвые мужчины спровоцировали словесный конфликт, в ходе которого один из них нанес рязанцу несколько ударов, а затем забрал у него мобильный телефон.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска выяснили, что обидчик приходил в тот подъезд в гости, а сам он проживает в одном из соседних домов. Его задержали. Злоумышленником оказался 38-летний неработающий мужчина, ранее судимый за незаконное хранение наркотических средств.

Подразделением дознания ОМВД России по Октябрьскому району города Рязани возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж», санкция котрой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.