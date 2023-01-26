В ООН отреагировали на решение Запада о поставках танков Украине
В ООН отреагировали на решение Запада о поставках танков Украине. Об этом передает
Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что организация выступает за установление справедливого мира на Украине в соответствии с международным правом.
Он отметил, что для народа Украины уже разыгрывается весьма плохой сценарий.
«Мы хотим установления мира. Происходящее сейчас — не является движением в верном направлении», — заявил представитель ООН.
Также он отметил, что организация не собирается «выступать с комментариями каждый раз, когда будут поступать новые вооружения».
Дюжаррик добавил, что это не останавливает оказание гуманитарной помощи.