В Нижегородской области отец поджег дом с тремя дочерьми

В Нижегородской области отец поджег дом с тремя дочерьми. Об этом в четверг, 26 января сообщили в Telegram-канале Ni Mash.

Пьяный мужчина решил отомстить своей бывшей жене и поджечь собственных дочерей. Он дождался, когда женщина уедет на работу, пришел к дому, начал стучать в окна и двери. После этого нижегородец облил дом бензином и поджег.

Девочки успели позвонить матери до того, как их отец поджег дом. Несмотря на пожар, детям удалось выбраться из горящего здания на улицу.

Позже мужчина заявил, что планировал снять происходящее на видео, чтобы сделать бывшей супруге больно.

Возбуждено уголовное дело.