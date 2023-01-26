В Москве при пожаре погиб бывший топ-менеджер крупных российский компаний

Он был связан с проектами «Лукойла», «Русдрагмета» и АХК «Сухой».

В Москве при пожаре погиб бывший топ-менеджер крупных российский компаний. Об этом в четверг, 26 января сообщили в Telegram-канале «112».

Пожар произошел на 17 этаже дома на Ленинском проспекте.

Во время тушения, пожарные обнаружили труп 49-летнего Дмитрия Павочки.

Он был связан с проектами «Лукойла», «Русдрагмета» и АХК «Сухой».

В последнее время он возглавлял отдел международного научно-образовательного сотрудничества Высшей школы промышленной политики и предпринимательства.

«Предположительно, мужчина уснул с сигаретой, что и привело к возгаранию», — пишет «112».