В Кремле ответили на вопрос о смене статуса военной спецоперации

Ранее депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил изменить статус СВО из-за поставок Киеву танков США и ФРГ.

В Кремле не обсуждают смену статуса спецоперации. Об этом в четверг, 26 января, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Ранее депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил изменить статус СВО из-за поставок Киеву танков США и ФРГ. Однако парламентарий не уточнил, на какой, но подчеркнул, что происходящие события уже вышли за рамки обычного военного конфликта.

В связи с этим журналисты задали Пескову вопрос, будут ли российские власти менять статус СВО.

«У нас на повестке дня нет такой темы, лучше какие-то детали уточнить у господина Шеремета», — сказал Песков журналистам.