В Киеве и области произошли взрывы

В Киеве и области произошли взрывы. Об этом сообщил РБК .

В администрации Киевской области сообщили, что сработала система ПВО. Взрывы раздались возле Обухова. ПВО также сработала в самом Киеве. Также взрывы произошли в Черкассах. В области работают силы противовоздушной обороны, рассказал глава администрации Игорь Табурец. Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук сообщил о попадании снаряда в промышленное предприятие. По его словам, жертв нет.

В этих регионах объявлили воздушную тревогу. Кроме того, около полуночи взрывы прогремели в Днепре, Вольнянске в Запорожской области, а также в Херсоне.

В Днепропетровской, Харьковской, Херсонской и Запорожской областях работали силы ПВО, там объявили воздушную тревогу.