В Хабаровском крае женщина замерзла насмерть в 50-градусный мороз по пути на работу

Она и трое ее коллег по работе проигнорировали сообщения о погодных условиях и отправились на работу на снегоходе.

В Хабаровском крае женщина замерзла насмерть в 50-градусный мороз по пути на работу. Об этом в четверг, 26 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный минздрав.

Инцидент случился в Николаевске-на-Амуре. В период с 21 по 25 января в регион пришли аномальные морозы. Четверо сотрудников базы, работавшие вахтовым методом, проигнорировали сообщения о погодных условиях и отправились на работу на снегоходе. В какой-то момент они заблудились.

Женщина замерзла насмерть. Троим людям удалось спастись — двоих пациентов санбортом транспортировали в Краевую клиническую больницу имени Сергеева.

«Дошли трое, почему одна женщина от них отделилась — неизвестно. У мужчин, возможно, будет ампутация конечностей», — рассказали в администрации.

Региональные следователи организовали проверку.

На фото — один из пострадавших