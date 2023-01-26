В Хабаровском крае женщина замерзла насмерть в 50-градусный мороз по пути на работу. Об этом в четверг, 26 января,
Инцидент случился в Николаевске-на-Амуре. В период с 21 по 25 января в регион пришли аномальные морозы. Четверо сотрудников базы, работавшие вахтовым методом, проигнорировали сообщения о погодных условиях и отправились на работу на снегоходе. В какой-то момент они заблудились.
Женщина замерзла насмерть. Троим людям удалось спастись — двоих пациентов санбортом транспортировали в Краевую клиническую больницу имени Сергеева.
«Дошли трое, почему одна женщина от них отделилась — неизвестно. У мужчин, возможно, будет ампутация конечностей», — рассказали в администрации.
Региональные следователи организовали проверку.
На фото — один из пострадавших