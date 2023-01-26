Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 26
-2°
Птн, 27
-3°
Сбт, 28
-4°
ЦБ USD 68.96 0.21 26/01
ЦБ EUR 74.96 0.27 26/01
Нал. USD 70.01 / 75.25 26/01 10:25
Нал. EUR 75.91 / 76.95 26/01 09:25
Новости
Итоги года New
Публикации
РЗН. инфо оценил уборку рязанских тротуаров в центре города Рязани
В декабре в регион пришла неустойчивая погода. То выпад...
20 января 10:00
6 320
Рязанские коммунальщики вновь проиграли борьбу со снегом и льдом в гор...
Осенью чиновники убеждали рязанцев — они к уборке улиц...
17 января 16:22
7 743
Постпраздничная хандра: как рязанцам выйти на работу с боевым настроем
Новогодние каникулы подходят к концу. Надеемся, что пра...
6 января 20:04
14 288
Автомобиль из будущего. В Рязани открылся дилерский центр нового бренд...
К концу 2022 года почти полсотни зарубежных компаний пр...
4 января 11:45
17 131
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
В ДТП на улице Станкозаводской пострадали два водителя

В ДТП на улице Станкозаводской в Рязани пострадали два водителя. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП произошло 25 января примерно в 7:55 в Рязани у дома № 16 по улице Станкозаводской. 30-летний рязанец на Kia Rio столкнулся с Renault Kaptur, которой управляла 52-летняя местная жительница. От удара автомобиль Kia Rio врезался в Renault Duster, за рулем которого был 32-летний мужчина.

Водители Renault Kaptur и Renault Duster получили травмы. Проводится проверка.