В ДТП на улице Станкозаводской пострадали два водителя

В ДТП на улице Станкозаводской в Рязани пострадали два водителя. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП произошло 25 января примерно в 7:55 в Рязани у дома № 16 по улице Станкозаводской. 30-летний рязанец на Kia Rio столкнулся с Renault Kaptur, которой управляла 52-летняя местная жительница. От удара автомобиль Kia Rio врезался в Renault Duster, за рулем которого был 32-летний мужчина.

Водители Renault Kaptur и Renault Duster получили травмы. Проводится проверка.