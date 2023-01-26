В Белом доме заявили, что новые поставки оружия помогут Киеву вернуть Крым

Официальный представитель администрации США рассказа, что Америка, поставляя оружие Украине, надеется помочь взять Крым под свой контроль. Об этом пишет Ura.ru.

«США надеются, что поставки оружия Украине помогут захватить утраченные территории, включая Крым», — сказал представитель Белого дома.

Он отметил, что американские официальные лица не называют Киеву места для возможных наступательных операций.

Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что предстоящей весной украинская армия может попытаться совершить контрнаступление.