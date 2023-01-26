В Рязани с 1 февраля стартует прием заявлений в новую школу № 76 в Кальном

В Рязани с 1 февраля 2023 года начнут прием заявлений на обучение в новой школе № 76 имени Надежды Чумаковой. Об этом сообщил сайт мэрии.

Родители, желающие перевести детей на обучение в школе с четвертой четверти, нужно для подачи заявления обратиться в школу № 76. При себе необходимо иметь паспорт, свидетельство рождении ребенка. По завершению третьей четверти 2022-2023 учебного года нужно предоставить личное дело учащегося.

Прием заявлений пройдет в центральном холле первого этажа школы по графику:

1 февраля (среда): 9:00—18:00 ;

; далее — понедельник: 16:00—19:00 ,

, четверг: 8:30—12:00 ,

, суббота: 9:00—13:00 .

Родителям учащихся школ №№ 8, 9/31, 15, 36, 50, 59, 72, 73 для подачи заявления о приеме в школу № 76 необходимо обратиться к администрации своих учреждений.

Прием заявлений и документов для родителей, желающих перевести детей в 2023—2024 учебном году (кроме учащихся 11-х классов) в школу № 76 на обучение с 1 сентября 2023 года, начнется с 1 июня 2023 года.

Для подачи заявления и документов на обучение с 1 сентября родителям необходимо обратиться в школу № 76, При себе нужно иметь паспорт, свидетельство о рождении ребенка, личное дело учащегося).

«Обращаем внимание родителей будущих первоклассников: все желающие обучаться в первых классах школы № 76 будут приняты. Отличаться будут только сроки приема заявлений в зависимости от закрепленной территории», — отметили в мэрии.

В горадминистрации добавили, что более подробная информация о начале приеме на обучение в первых классах в школах города Рязани на 2023-2024 учебный год появится после 15 марта 2023 года.

Дополнительную консультацию можно получить по телефонам: 72-01-01 доб. 200, 207, 209 (прием на обучение в школе № 76); 72-01-00 доб. 601 (прием на работу).