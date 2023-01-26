РЗН. инфо составил рейтинг 10-ти самых дорогих «однушек» Рязани

Журналист РЗН. инфо изучил четыре сайта по продаже недвижимости (ЦИАН, ЦАН, Авито и ДомКлик) и составил топ-10 самых дорогих «однушек» Рязани.

Журналист РЗН. инфо изучил четыре сайта по продаже недвижимости (ЦИАН, ЦАН, Авито и ДомКлик) и составил топ-10 самых дорогих «однушек» Рязани.

В список попали однокомнатные квартиры и студии площадью от 44 до 58,7 кв.м. В основном оказались объявления из центра и Солотчи.

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