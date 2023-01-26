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Рязанским многодетным семьям передадут участки без воды и дорог
Вопрос с дорогами не решен ни по одному участку, но «поданы заявки на федеральное финансирование».

Рязанским многодетным семьям планируют передать участки без воды и дорог. Об этом стало известно в четверг, 26 января, на заседании гордумы.

В список вошли 56 земельных участков расположенных в Дягилеве, в селах Пальные Рыбновского района, Букрино, Храпово и Божатково Рязанского района.

На заседании депутат Алексей Захаров поинтересовался, в каком виде данные участки достанутся многодетным семьям.

По словам мэра города Елены Сорокиной, вопрос с электричеством и газом решен. Однако подведение воды пока осуществлено не на всех заявленных участках. Она отметила, что для этого поданы заявки на участие в федеральных программах. Мэр пояснила, что с дорогами вопрос также не решен ни по одному участку, но «поданы заявки на федеральное финансирование».

Алексей Захаров добавил, что выделять участки без транспортной доступности и проведения коммуникаций недопустимо.

«Если заявки не пройдут? Выделяете людям пустырь, который они потом никак не могут использовать», — заключил он.