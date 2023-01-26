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Рязанский облсуд обязал Росприроднадзор повторно рассмотреть обращение по факту содержания тигрицы
Ранее жители Дягилева обратились в суд, опасаясь за жизнь и здоровье своих семей из-за соседства с тигрицей, так как животное содержалось на территории частного домовладения. Тогда специалисты не нашли нарушений природоохранного законодательства. Однако руководство Росприроднадзора проверяло лишь условия содержания животного в плане ее безопасности: не подвергается ли тигрица насилию, как она питается, оказывается ли животному необходимая медицинская помощь.

Рязанский облсуд обязал Росприроднадзор повторно рассмотреть обращение по факту содержания тигрицы. Об этом в четверг, 26 января, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов региона.

Ранее жители Дягилева обратились в суд, опасаясь за жизнь и здоровье своих семей из-за соседства с тигрицей, так как животное содержалось на территории частного домовладения. Тогда специалисты не нашли нарушений природоохранного законодательства. Однако руководство Росприроднадзора проверяло лишь условия содержания животного в плане ее безопасности: не подвергается ли тигрица насилию, как она питается, оказывается ли животному необходимая медицинская помощь.

«Факты, изложенные в обращении об обеспечении безопасности других граждан, условия содержания тигра, исключающие возможность его неконтролируемого передвижения по территории кооператива, не проверены», — добавили в пресс-службе.

Рязанский областной суд обязал Росприроднадзор повторно рассмотреть обращение по факту содержания тигрицы и устранить допущенные в ходе проверки нарушения.

Напомним, в среду, 25 января, из частного дома в Авиационном переулке сбежала тигрица. Позже стало известно, что животное из вольера выпустил ухаживающий за ней мужчина. Она на него напала.

Животное усыпили сотрудники службы по контролю за безнадзорными животными с двух дротиков и доставили в вольер на территории дома. Зоозащитники рассказали, как проходила поимка животного.