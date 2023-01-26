Рязанских депутатов возмутило, что проект реконструкции кинотеатра «Родина» не готов

Рязанских депутатов возмутило, что проект реконструкции кинотеатра «Родина» до сих пор не готов. Об этом стало известно в четверг, 26 января, на заседании гордумы.
Присутствующие отметили, что тендер на поиск подрядчика провели в 2021 году, а проект реконструкции здания нужно было предоставить еще до конца 2022 года.
Начальник управления имущественных и земельных отношений администрации города Евгений Кириченко сообщил, что заказчик проекта — государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Центр гражданского и военно-патриотического воспитания молодежи».
По его словам, директор учреждения уже заказал проект восстановления здания, его выполнят до конца текущего года. Затем начнется реконструкция.
Депутат Алексей Захаров добавил, что надо ввести в практику выдачу помещений в пользование, когда будет понятно «что и в какие сроки планируется сделать».
Глава Рязани Татьяна Панфилова подчеркнула, что по этому вопросу необходимо подать заявление в областную думу.
Напомним, кинотеатр «Родина» в 2021 году передали из муниципальной собственности во владение Рязанской области.