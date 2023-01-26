Рязанские полицейские задержали четырех автомобилистов с помощью системы «Паутина»

На указанные автомобили наложен арест, транспортные средства оставлены собственникам на ответственное хранение, выданы требования о явке в отдел ФССП.

Рязанские полицейские задержали четырех автомобилистов, сумма задолженностей которых перед государством составила более 10 тысяч рублей, а также нарушителей ПДД, с помощью системы «Паутина». Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Мероприятие проводилось в среду, 25 января, совместно с сотрудниками регионального Управления Федеральной службы судебных приставов. В результате совместного мероприятия полицейские задержали четыре автомобиля марок «Мерседес», «Форд», «Фольксваген» и «Лада». На указанные автомобили наложен арест, транспортные средства оставлены собственникам на ответственное хранение, выданы требования о явке в отдел ФССП.

Система работает следующим образом: в поле зрения комплекса попадают все транспортные средства, проезжающие через участки улично-дорожной сети с установленными на них автоматизированными комплексами фиксации административных правонарушений. «Паутина» выделяет из транспортного потока автомобили нарушителей.

Также система выявила 8 нарушителей ПДД, которые управляли транспортным средством с прекращенной регистрацией и одного, который был лишен правом управления автомобилем.