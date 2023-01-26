Рязанский писатель Захар Прилепин отправился в зону СВО
Он подписал контракт с Росгвардией и уехал на Украину «для выполнения боевых задач».
Писатель и политический деятель Захар Прилепин подписал контракт с Росгвардией. Об этом в четверг, 26 января, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря сопредседателя партии «Справедливая Россия — За правду» Елизавету Кондакову.
Сообщается, что Прилепин отправился на Украину «для выполнения боевых задач».
Захар прилепин является уроженцем Рязанской области. Он родился в Скопине.