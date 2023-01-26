Рязанская прокуратура провела проверку после гибели женщины и ребенка на улице Забайкальской

Прокуратурой Московского района г. Рязани проведена проверка по факту отравления угарным газом женщины и ее дочери в одной из квартир жилого дома на ул. Забайкальской г. Рязани.

Как показали предварительные результаты проверки, причиной произошедшего стало ненадлежащее оказание услуг по проверке дымоходов и дымоотводящих патрубков сотрудниками обслуживающей организации, осуществляющее техническое обслуживание газового оборудования жилого дома.

Ранее организацией проводились проверки эксплуатации дымоходов, однако пригодность к эксплуатации для отводов продуктов горения от газовых приборов, в том числе водонагревательной колонки в квартире, в которой погибли рязанки, произведено не было.

Результаты проверки прокурор района направил в Московский МСО г. Рязань СУ СКР по Рязанской области, которым по результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры района.