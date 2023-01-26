Рязанцы сообщили о закрытии супермаркета «Барс» на улице Пирогова

Рязанцы сообщили о закрытии супермаркета «Барс» на улице Пирогова. Пост об этом в четверг, 26 января, опубликовали в группе «Типичная Рязань».

По их словам, на месте супермаркета откроют рынок.

«Вот это новости! „Барс“ на Пирогова закрывают. Написано на реконструкцию. Давно пора! И дорогу сделать нормальную возле! Людям пожилым по этим ямам и льду и не дойти совсем! Магазин-то был неплохой, и скидки были по карте „Забота“ хорошие. А теперь, говорят, рынок будет», — говорится в посте.