Рязанцев предупредили о возможном сходе льда или снега с крыш из-за перепадов температуры

Тематическую памятку для горожан в четверг, 26 января, опубликовала пресс-служба регионального управления МЧС.

Рязанцев предупредили о возможном сходе льда или снега с крыш зданий из-за перепадов температуры. Тематическую памятку для горожан в четверг, 26 января, опубликовала пресс-служба регионального управления МЧС.

Так, по информации спасателей, по возможности не стоит подходить ближе чем на три места к зданиям, на крышах которых наблюдаются скопление снега и льда. Также нельзя:

— проходить мимо домов в наушниках. Из-за них не удастся услышать шум от падающего снега или льда;

— заходить за временное ограждение, где возможно падение снега или льда с крыши%;

— парковать автомобили вблизи опасных зданий.