Рязанцам рассказали, как получить ипотеку на новостройки под 1,2%

В конце декабря стало известно о завершении программы ипотечного кредитования под 0,1%. ГК «Стройпромсервис» выяснила, у кого из застройщиков можно приобрести квартиру в новостройке под низкий процент.
ГК «Стройпромсервис» и Сбербанк подготовили для рязанцев новую ипотечную программу:
ставка от 1,2% на весь срок
минимальный первый взнос — 15%
максимальный срок кредитования до 30 лет
Предложением можно воспользоваться до 15 февраля. Подробную информацию можно уточнить в офисе застройщика или по телефону.
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Телефон офиса продаж: +7 (4912) 247-000
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Застройщик ООО СЗ «Шереметьевский квартал». Проектная документация размещена на сайте наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481