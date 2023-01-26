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Рязанцам рассказали, как получить ипотеку на новостройки под 1,2%
В конце декабря стало известно о завершении программы ипотечного кредитования под 0,1%. ГК «Стройпромсервис» выяснила, у кого из застройщиков можно приобрести квартиру в новостройке под низкий процент.

В конце декабря стало известно о завершении программы ипотечного кредитования под 0,1%. ГК «Стройпромсервис» выяснила, у кого из застройщиков можно приобрести квартиру в новостройке под низкий процент.

ГК «Стройпромсервис» и Сбербанк подготовили для рязанцев новую ипотечную программу:

ставка от 1,2% на весь срок

минимальный первый взнос — 15%

максимальный срок кредитования до 30 лет

Предложением можно воспользоваться до 15 февраля. Подробную информацию можно уточнить в офисе застройщика или по телефону.

Официальный сайт: stroy-proms.ru

Телефон офиса продаж: +7 (4912) 247-000

Telegram-канал: https://t.me/sps62

Застройщик ООО СЗ «Шереметьевский квартал». Проектная документация размещена на сайте наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015 г. Подробные условия кредитования