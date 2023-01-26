Рязанцам рассказали, как получить ипотеку на новостройки под 1,2%

В конце декабря стало известно о завершении программы ипотечного кредитования под 0,1%. ГК «Стройпромсервис» выяснила, у кого из застройщиков можно приобрести квартиру в новостройке под низкий процент.

В конце декабря стало известно о завершении программы ипотечного кредитования под 0,1%. ГК «Стройпромсервис» выяснила, у кого из застройщиков можно приобрести квартиру в новостройке под низкий процент.

ГК «Стройпромсервис» и Сбербанк подготовили для рязанцев новую ипотечную программу:

ставка от 1,2% на весь срок

минимальный первый взнос — 15%

максимальный срок кредитования до 30 лет

Предложением можно воспользоваться до 15 февраля. Подробную информацию можно уточнить в офисе застройщика или по телефону.

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