Росимущество передало участок под Рязанью для Аэрокосмической инновационной долины

Межрегиональное территориальное управление Росимущества в Тульской, Рязанской и Орловской областях безвозмездно предоставило земельный участок в собственность фонда «Инновационный научно-технологический центр «Аэрокосмическая инновационная долина». Об этом сообщили в Росимуществе.

Земельный участок площадью 123 га расположен около поселка Варские Рязанской области, на нем будет реализован проект Аэрокосмической инновационной долины.

Отмечается, что там планируется строительство более чем 50 тысяч квадратных метров лабораторных и производственных площадей, а также зон коллективного пользования.

«Проект позволит создать условия для реализации комплексных программ полного инновационного цикла, импортозамещения и технологической независимости, консолидации профессионального и экспертного сообщества», — отмечается в сообщении.