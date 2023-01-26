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Рогов заявил о подготовке ВСУ весеннего наступления

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что предстоящей весной украинская армия может попытаться совершить контрнаступление. Главными направлениями для возможного удара он назвал Мелитполь и Бердянск, передает РИА Новости.

«Конец марта-начало апреля — это те сроки, когда режим Зеленского сможет зализать раны и попытаться сформировать новые корпуса, чтобы кинуть их на убой», — сказал Рогов.

Он отметил, что все будет зависеть от того, где к этому времени будет находиться линия фронта.

Рогов назвал главными направлениями возможного наступления Мелитополь и Бердянск.

«Этот вариант уже презентован западной публике, и перед киевским режимом стоит задача его как-то воплотить в жизнь», — отметил он.

По его словам, сейчас потенциала у украинской армии для широкого наступления нет, но есть силы для небольших контратак.

«Однако мы знаем, что на Украине идет новая волна мобилизации всеми возможными способами и поставлена задача к концу марта мобилизовать и бросить на фронт не менее 150 тысяч человек», — сказал Рогов.