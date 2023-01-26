РИА Новости: фильмы о Гарри Поттере с 1 февраля станут недоступны в российских онлайн-кинотеатрах

Кинопоиск запретит доступ к фильмам про Гарри Поттера с 1 февраля. Об этом в четверг, 26 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

В пресс-службе объяснили, что франшизы представлены сервисом Амедиатека, и у него с 1 февраля истекает срок лицензионных прав на конкретный контент.

Помимо фильмов о Гарри Поттере, под запрет попадет франшиза «Фантастические твари».

Пресс-служба онлайн-кинотеатра Амедиатеки подтвердила РИА Новости, что «срок лицензионных прав на этот конкретный контент — фильмы Вселенной Гарри Поттера — заканчивается в плановом порядке 31 января».