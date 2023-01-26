Пригожин назвал имя выпускника Рязанского десантного училища, командовавшего штурмом Соледара

Стало известно имя выпускника Рязанского десантного училища, командовавшего штурмом Соледара. Об этом в четверг, 26 января, сообщила пресс-служба основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

Сообщается, что офицер с позывным «Лотос» — это Антон Олегович Елизаров. Он является Героем России, а также ЛНР и ДНР.

Известно, что Елизаров окончил Рязанское десантное училище. Позже его осудили за мошенничество.

Ранее сообщалось, что выпускник Рязанского десантного училища руководил штурмом Соледара.