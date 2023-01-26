После смертельного отравления алкоголем из Рязанской области суд вынес приговор семейной паре

В Тамбовской области назначили приговор супругам, продавшим поддельный алкоголь из Рязанской области, которым отравились насмерть три человека. Об этом пишет «КП-Тамбов».

В июле 2021 года супруги в очередной раз приобрели в Рязанской области под видом коньяка две пятилитровые канистры со спиртосодержащей жидкостью без акцизных марок и этикеток.Дома они разлили по бутылкам содержимое, чтобы перепродать и оставить для личного употребления.

Одну из бутылок они передали 61-летнему односельчанину, который помог в строительстве сарая. Мужчина выпил «коньяк» вместе с 46-летней супругой. Оба после употребления напитка скончались. Еще одну бутылку продали 16-летнему подростку, который после употребления спиртного также скончался.Отмечается, что причиной смерти стало острое отравление метиловым спиртом. Кроме того, отравилась также 20-летняя девушка, употребившая алкоголь, который она получила от семейной пары, но врачам удалось спасти ее.

Мужчине назначили три с половиной года лишения свободы, а его супруге — три года лишения свободы.

«В рамках расследования установлены другие люди, причастные к незаконному обороту нелегальной продукции, которые привлекаются к уголовной ответственности на территории другого субъекта РФ», — отметили следователи.