Получившей перелом позвоночника девочке из Шацкого района собирают деньги на лечение
Требуется дорогостоящее лечение, а затем реабилитация. Родителям не потянуть. Просим помочь.
Девочке из Шацкого района, получившей перелом позвоночника во время катания на «ватрушке», собирают деньги на лечение. В редакцию обратились коллеги отца подростка.
14-летней Лилит Е. требуется финансовая помощь на лечение и реабилитацию. Врачи диагностировали компрессионный перелом трех позвонков.
«Требуется дорогостоящее лечение, а затем реабилитация. Родителям не потянуть. Просим помочь.», — говорится в сообщении.
В документах, присланных в редакцию указано, что родители уже потратили более ста тысяч рублей.
Деньги можно перевести по номеру
Ранее стало известно, что подростка с травмой позвоночника доставили на вертолете санавиации в Рязань.