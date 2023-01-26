Получившей перелом позвоночника девочке из Шацкого района собирают деньги на лечение

Требуется дорогостоящее лечение, а затем реабилитация. Родителям не потянуть. Просим помочь.

Девочке из Шацкого района, получившей перелом позвоночника во время катания на «ватрушке», собирают деньги на лечение. В редакцию обратились коллеги отца подростка.

14-летней Лилит Е. требуется финансовая помощь на лечение и реабилитацию. Врачи диагностировали компрессионный перелом трех позвонков.

«Требуется дорогостоящее лечение, а затем реабилитация. Родителям не потянуть. Просим помочь.», — говорится в сообщении.

В документах, присланных в редакцию указано, что родители уже потратили более ста тысяч рублей.

Деньги можно перевести по номеру +7 (920) 971-40-03 на карту Сбербанка (Есаян Арман Рбертович).

Ранее стало известно, что подростка с травмой позвоночника доставили на вертолете санавиации в Рязань.