Погибших при отравлении угарным газом мать и дочь в Рязани нашли спасатели после взлома квартиры

По факту смерти двух человек возбудили уголовное дело.

Тела скончавшихся от отравления угарным газом матери и дочери нашли после того, как в экстренные службы обратилась сестра погибшей женщины. Об этом РЗН. инфо сообщили очевидцы.

Сестра погибшей не смогла дозвониться до женщины, поэтому решила приехать к ней домой по адресу: улица Забайкальская, дом № 12. Дверь никто не открыл, поэтому рязанка позвонила в экстренные службы. Те вскрыли дверь в квартиру и нашли тела матери и 13-летней дочери.

Очевидцы назвали семью хорошей. По их словам, во время произошедшего запаха газа в доме не чувствовалось.

Напомним, по факту смерти двух человек возбудили уголовное дело.