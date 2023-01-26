Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 27
-3°
Сбт, 28
-4°
Вск, 29
-5°
ЦБ USD 69.13 0.17 27/01
ЦБ EUR 75.33 0.37 27/01
Нал. USD 70.45 / 72.19 26/01 17:35
Нал. EUR 70.45 / 72.19 26/01 17:35
Новости
Итоги года New
Публикации
За что платить миллионы: топ-10 самых дорогих «однушек» в Рязани
Вчера 16:48
1 257
РЗН. инфо оценил уборку рязанских тротуаров в центре города Рязани
В декабре в регион пришла неустойчивая погода. То выпад...
20 января 10:00
6 784
Рязанские коммунальщики вновь проиграли борьбу со снегом и льдом в гор...
Осенью чиновники убеждали рязанцев — они к уборке улиц...
17 января 16:22
8 168
Постпраздничная хандра: как рязанцам выйти на работу с боевым настроем
Новогодние каникулы подходят к концу. Надеемся, что пра...
6 января 20:04
14 747
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
Под Волгоградом в гараже нашли тело оперативника с ножевыми ранениями сердца

В Волгоградской области от восьми ножевых ранений скончался оперуполномоченный из Камышина. Об этом пишет «КП-Волгоград».

Мужчину с ранениями на территории частного дома нашел его отец. На место вызвали скорую, но пострадавший скончался от полученных травм.

В пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области сообщили, что гибель полицейского не носит криминальный характер. Назначена служебная проверка. Обстоятельства смерти устанавливаются.