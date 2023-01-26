Под Волгоградом в гараже нашли тело оперативника с ножевыми ранениями сердца

В Волгоградской области от восьми ножевых ранений скончался оперуполномоченный из Камышина. Об этом пишет « КП-Волгоград ».

Мужчину с ранениями на территории частного дома нашел его отец. На место вызвали скорую, но пострадавший скончался от полученных травм.

В пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области сообщили, что гибель полицейского не носит криминальный характер. Назначена служебная проверка. Обстоятельства смерти устанавливаются.