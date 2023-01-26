Медикам в Рязанской области установят новые ежемесячные социальные выплаты

Осуществлять выплату будут из областного бюджета ежемесячно.

Медикам в Рязанской области установят новые ежемесячные социальные выплаты. Проект постановления «О дополнительной социальной поддержке медицинских работников государственных бюджетных учреждений здравоохранения» опубликован на сайте правительства региона во вторник, 24 января. Специальная соцвыплата положена следующим медработникам: психиатрам, наркологам, фтизиатрам, венерологам; среднему медицинскому персоналу, работающему с ними; психиатрическим бригадам скорой медицинской помощи; медицинским работникам, оказывающим паллиативную медицинскую помощь. По предварительным данным в Рязанской области таких занятых ставок 360. Максимальные ежемесячные выплаты составят: врачам — от 11,5 до 18,5 тысячи рублей, среднему медперсоналу — от 6,5 до 8 тысяч рублей, младшему медперсоналу — 4,5 тысячи рублей. Осуществлять выплату будут из областного бюджета ежемесячно на основе данных медорганизаций в беззаявительном порядке. Напомним, в начале января 2023 года премьер-министра Михаил Мишустин заявил о новых соцвыплатах российским медикам с дефицитными специальностями.