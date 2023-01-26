Елена Сорокина представила нового начальника капитального строительства

Им стал Дмитрий Лощинин.

В четверг, 26 января, на заседании гордумы мэр города Елена Сорокина представила нового начальника управления капитального строительства. Им стал Дмитрий Лощинин.

«Семьдесят шестого года рождения, большой опыт работы в администрациях подмосковных муниципальных округов — начальник управления капитального строительства, градостроительства и архитектуры, заместитель главы администрации. По рождению рязанец, трудовая деятельность связана с Подмосковьем. Опыт работы — в бизнесе. Вы знаете, как много будет строиться объектов в городе в этом году, в том числе социальных. Также ввод нового жилья, переселение из аварийного фонда. Перед Дмитрием Николаевичем поставлены серьезные задачи», — заключила Сорокина.