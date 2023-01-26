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Депутат Госдумы предложил изменить статус СВО из-за поставок Киеву танков

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет на фоне решения США и ФРГ поставить танки для украинской армии предложил изменить статус спецоперации на Украине. Об этом передает РИА Новости.

При этом, Шеремет не уточнил, какой именно статус можно дать СВО, но отметил, что происходящие события уже вышли за рамки обычного военного конфликта.

«НАТО в лице США поднимают ставки по Украине, бросая украинский народ в жернова войны. Считаю, что сегодня стоит обсудить вопрос изменения статуса спецоперации на Украине, с учетом новых вызовов, стоящих перед нашей страной», — сказал депутат.

По его словам, изменение статуса спецоперации «позволит перевести экономику страны на военные рельсы и мобилизовать все ресурсы для общей победы».

Шеремет добавил, что необходимо сделать все, чтобы блокировать территорию Украины от поставок летального оружия.