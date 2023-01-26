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За что платить миллионы: топ-10 самых дорогих «однушек» в Рязани
5 часов назад
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РЗН. инфо оценил уборку рязанских тротуаров в центре города Рязани
В декабре в регион пришла неустойчивая погода. То выпад...
20 января 10:00
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Рязанские коммунальщики вновь проиграли борьбу со снегом и льдом в гор...
Осенью чиновники убеждали рязанцев — они к уборке улиц...
17 января 16:22
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Постпраздничная хандра: как рязанцам выйти на работу с боевым настроем
Новогодние каникулы подходят к концу. Надеемся, что пра...
6 января 20:04
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А что в кино? «Крушение», «Заговор дьявола» и другие новинки
Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

«Крушение» — триллер-боевик производства США и Великобритании с Джерардом Батлером в главной роли. В результате страшного шторма борт 119 терпит крушение на затерянном острове. Пассажиры выжили, но попали в заложники к вооруженным бандитам. Пилот Броуди Торранс вместе с убийцей Луи Гаспар, которого ФБР перевозило на борту, должен их спасти.

Фильм ужасов «Заговор дьявола». В биотехнологической лаборатории научились клонировать великих исторических деятелей. Сатанинский культ, который стоит за биолабораторией, похищает Туринскую плащаницу, чтобы американка Лаура родила клона Христа. Его планируют преподнести Дьяволу.

Фантастический фильм «Телекинез» из Канады рассказывает историю женщины по имени Айлин. Она просыпается в запертой комнате, прикованная к стулу. Женщина должна делать то, что говорит ей загадочный голос, иначе ее дочь и муж умрут.

По сюжету мексиканского фильма ужасов «Ведьма: Реинкарнация», 13-летняя Нала с младшей сестрой приезжают из города в сельскую местность, где живет их бабушка. Вскоре девочка узнает, что их заботливая бабушка на самом деле не такая заботливая, как кажется.

Полный обзор новинок кино смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».