Жители Херсона подали 58 заявлений на получение жилья в Рязанской области

Эвакуированные начали подавать заявления в декабре, рассказал глава рязанского минстроя Дмитрий Василевский.

Жители Херсона подали 58 заявлений на получение жилья в Рязанской области. Об этом сообщил глава рязанского минстроя Дмитрий Василевский в интервью «РВ».

Он отметил, что эвакуированные начали подавать заявления в декабре.

«С таким заявлением человек может обратиться как непосредственно в министерство, так и в любое отделение МФЦ на территории области. На начальном этапе прием заявлений был организован непосредственно в пунктах временного размещения. Уже принято 58 заявлений, выдано 35 сертификатов. Три семьи предъявили сертификаты к оплате и стали обладателями жилья на территории нашей области», — заявил министр.