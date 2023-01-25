Зеленский ужесточил санкции против Украинской православной церкви

Согласно указу, санкции ввели против десяти представителей канонической УПЦ.

Зеленский ужесточил санкции против Украинской православной церкви. Об этом пишет RT со ссылкой на опубликованный указ.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал документ, ужесточающий санкции против представителей канонической УПЦ.

Согласно указу, санкции ввели против десяти человек. В их числе — настоятель Киево-Печерской Лавры митрополит Павел, экс-депутат Верховной рады Вадим Новинский, бывший митрополит Изюмский и Купянский Елисей.