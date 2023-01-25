Зеленский обсудил с Макроном шаги по завершению конфликта на Украине
Также Зеленский поблагодарил французского лидера за решение предоставить легкие танки Украине и передовых систем ПВО для усиления обороноспособности страны.
Зеленский обсудил с Макроном шаги по завершению конфликта на Украине. Об этом
Владимир Зеленский сообщил, что во вторник, 24 января, провел телефонные переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Главы государств обсудили дипломатические шаги по завершению военных действий. Зеленский поблагодарил французского лидера за решение предоставить легкие танки Украине и передовых систем ПВО для усиления обороноспособности страны.
Также украинский лидер подчеркнул, что российским спортсменам не место на Олимпийских играх в Париже.