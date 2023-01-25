Власти Запорожья сообщили о провале наступления ВСУ

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил о провале в наступлении ВСУ. Об этом он заявил РИА Новости .

Рогов отметил, что «планы противника были сорваны». По его словам, ВСУ планировали совершить широкое наступление на освобожденную часть Запорожской области с целью выйти к побережью Азовского моря.

Он добавил, что украинские войска вынуждены стягивать резервы, в том числе с Донецкого направления, чтобы удержать линию фронта.

Ранее стало известно, что российская армия начала локальные наступательные действия в регионе.