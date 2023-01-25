Владимир Путин назвал цели спецоперации России

Об этом российский лидер сообщил во время общения со студентами МГУ.

Владимир Путин назвал цели спецоперации России. Об этом пишет «Радио Sputnik».

В среду, 25 января, российский лидер побывал в кластере «Ломоносов» Инновационного научно-технологического центра МГУ «Воробьевы горы».

Во время общения со студентами Владимир Путин еще раз подчеркнул, что цель СВО — защита людей и самой России от угроз, которые пытаются создать на прилегающих исторических российских территориях.