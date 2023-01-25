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В Татьянин день рязанским студентам представили карьерный рейтинг

Опубликованы результаты исследования карьерных предпочтений студентов со всей России Best Company Award от Changellenge. Компания МТС не только вошла в топ-10 самых привлекательных работодателей для студентов и выпускников ИТ-специальностей, но и стала лауреатом номинации «Прорыв года».

В опросе участвовали более 7000 студентов из топ-39 вузов России, в том числе из Рязани. Исследование проводилось по каждой отрасли отдельно и по рынку в целом. Самыми привлекательными отраслями среди всех студентов названы ИТ (49% респондентов отметили, что хотели бы работать в отрасли), банки (36%), искусство, культура и развлечения (29%), образование (27%), реклама и маркетинг (27%).

Объектами исследования стали 183 компании из разных отраслей, которые развивают бренд работодателя и создают программы для привлечения молодых специалистов. Среди телеком-компаний МТС третий год подряд занимает первое место.

«Для молодых специалистов у нас открыта программа оплачиваемых ИТ-стажировок „МТС Интро“ по разным направлениям — от полевой работы до системного администрирования и Big Data. Студенты получают практический опыт и адаптируются к работе в большой компании, решая реальные бизнес-кейсы. К нам ежегодно приходят более 500 студентов, от 40 до 60%, в зависимости от направления, остаются работать в МТС — внутренняя статистика подтверждается рейтингом BCA», — прокомментировала вице-президент по управлению персоналом МТС Лариса Бодягина.

Подробнее с результатами рейтинга можно ознакомиться по ссылке.