В Смоленской области мужчина вывез подростка в лес и изнасиловал
Уточняется, что пострадавшая девушка состоит на учете в ПДН. Злоумышленника задержали. Возбуждено уголовное дело.
В Смоленской области мужчина вывез подростка в лес и изнасиловал. Об этом
Инцидент произошел во вторник, 24 января, около поселка Красный Молот города Ярцево. 45-летний мужчина в машине изнасиловал 17-летнюю девушку, а также совершил в отношении нее другие насильственные действия сексуального характера.
По данным издания
Уточняется, что пострадавшая состоит на учете в ПДН. Злоумышленника задержали.
Уголовное дело возбудили по пункту, а части 3 статьи 131 («Изнасилование») и пункту, а части 3 статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»).