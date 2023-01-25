В Смоленской области мужчина вывез подростка в лес и изнасиловал

Уточняется, что пострадавшая девушка состоит на учете в ПДН. Злоумышленника задержали. Возбуждено уголовное дело.

В Смоленской области мужчина вывез подростка в лес и изнасиловал. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Инцидент произошел во вторник, 24 января, около поселка Красный Молот города Ярцево. 45-летний мужчина в машине изнасиловал 17-летнюю девушку, а также совершил в отношении нее другие насильственные действия сексуального характера.

По данным издания Readovka , девушке недавно исполнилось 17 лет, она — ученица техникума. Мужчина завез ее на машине Jeep в лес, где изнасиловал.

Уточняется, что пострадавшая состоит на учете в ПДН. Злоумышленника задержали.

Уголовное дело возбудили по пункту, а части 3 статьи 131 («Изнасилование») и пункту, а части 3 статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»).