В Рязанской области завершились профсоюзные проверки медучреждений по соблюдению трудового законодательства

Во всех учреждениях, проверенных экспертами, выявлены нарушения в части распределения стимулирующих выплат, оплаты труда в выходные дни, продолжительности дополнительных отпусков, а также при установлении компенсационных выплат за оказание медицинской помощи по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции и иные нарушения трудового законодательства.
Профсоюзной инспекцией труда работодателям направлены представления по выявленным нарушениям для их оперативного устранения.
Итоги проведенных проверок в Рязанской области направлены в Центральный комитет Профсоюза. Они станут основой глобальной систематизации проблем, сокращения правонарушений работодателей и усиления защищенности работников сферы здравоохранения.