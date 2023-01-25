В Рязанской области завершились профсоюзные проверки медучреждений по соблюдению трудового законодательства

Рязанской областной организацией Профсоюза работников здравоохранения РФ совместно с экспертами Центрального комитета Профсоюза и Минздрава России. проведены проверки медучреждений в рамках реализации гранта президента Российской Федерации «Защита трудовых прав работников здравоохранения на достойную оплату труда и условия труда».

Во всех учреждениях, проверенных экспертами, выявлены нарушения в части распределения стимулирующих выплат, оплаты труда в выходные дни, продолжительности дополнительных отпусков, а также при установлении компенсационных выплат за оказание медицинской помощи по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции и иные нарушения трудового законодательства.

Профсоюзной инспекцией труда работодателям направлены представления по выявленным нарушениям для их оперативного устранения.

Итоги проведенных проверок в Рязанской области направлены в Центральный комитет Профсоюза. Они станут основой глобальной систематизации проблем, сокращения правонарушений работодателей и усиления защищенности работников сферы здравоохранения.