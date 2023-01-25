В Рязанской области с 98-м днем рождения поздравили ветерана Великой Отечественной войны

В Чучкове Рязанской области с 98-м днем рождения поздравили ветерана Великой Отечественной войны Владимира Копейкина. Об этом пишет ИД « Пресса ».

Именинника поздравила делегация из районной администрации.

Владимир Копейкин рассказал, что 80 лет назад боролся с нацистами на территории современной Украины. Он был трижды ранен, но продолжил воевать. Рязанец также освобождал от фашистов Польшу и участвовал в боях в Восточной Пруссии.

«В мирной жизни всегда отличался упорством и в спорте ему равных не было. Учил молодежь не бояться трудностей, беречь историю, ценить старшее поколение, отдавшее жизнь ради мирного будущего», — рассказали о ветеране.

Одна из участниц встречи отметила, что он работал над книгой памяти региона.

Гости пожелали ветерану бодрости духа, тепла и любви.