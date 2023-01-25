В Рязанской области поезд отрезал ногу женщине

В понедельник, 23 января, в Сасове 33-летней женщине поезд отрезал ногу. Об этом корреспонденту РЗН. инфо рассказала сестра пострадавшей.

По словам очевидцев, женщина ехала на велосипеде через железную дорогу. Родственница сообщила, что ее сестра, инвалид второй группы, сейчас находится в больнице.

«Я не знаю, что там произошло. Мне подруга сообщила о ЧП и о том, что сестре отрезали ногу до колена. Только в четверг поеду в Сасово», — подчеркнула женщина.