В Рязанской области ищут наследников квартиры
Если претенденты на квартиру площадью 52,2 кв.м. не найдутся, то имущество станет бесхозяйным и его передадут местной администрации.
В селе Реткино Рязанского района ищут владельца или наследников квартиры. Соответствующее сообщение опубликовали в среду, 25 января.
Квартирой № 22 в доме № 151 владеет Павленко Тамара Николаевна, которая родилась 14 мая 1959 года. Если претенденты на квартиру площадью 52,2 кв.м. не найдутся, то имущество станет бесхозяйным и его передадут местной администрации.
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