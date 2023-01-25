В Рязанской области ищут 23-летнюю девушку
23-летняя Антонина Алейникова пропала 24 января.
В Рязанской области ищут Антонину Алейникову, пропавшую в Пятигорске. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт Рязанской области».
23-летняя Антонина Алейникова пропала 24 января. Она ушла в неизвестном направлении.
Приметы: рост 176 см, худощавое телосложение, темно-русые длинные волосы, серые глаза.
Одежда: бежевая удлиненная рубашка в клетку, серые лосины, светлые тапочки.
Всех, кому известна информация о девушке, попросили обращаться по номерам телефона 8 800 700 54 52 или 112.